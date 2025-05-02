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Магазины в Узденском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 99 м² в Тычинки, Беларусь
Магазин 99 м²
Тычинки, Беларусь
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее здание (наименование –  магазин.) Магазин расположен …
$11,200
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