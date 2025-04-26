Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Узденский район
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Узденском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
14
Магазин Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Магазин 99 м² в Тычинки, Беларусь
Магазин 99 м²
Тычинки, Беларусь
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее здание (наименование –  магазин.) Магазин расположен …
$11,200
Оставить заявку
Магазин 622 м² в Королёво, Беларусь
Магазин 622 м²
Королёво, Беларусь
Площадь 622 м²
Количество этажей 2
Продажа специализированного здания для бытового обслуживания.Площадь 621.8 м2 Номер договора…
$99,000
Оставить заявку
Магазин 95 м² в Узда, Беларусь
Магазин 95 м²
Узда, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческая недвижимость в самом сердце города Узда!   Этот одноэтажный торговый …
$48,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти