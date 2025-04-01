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Дома с садом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается дачный домик в Лидском р-не (вблизи д. Пески). На участке 6 соток расположен блочн…
$9,000
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Параметры недвижимости в Третьяковский сельский Совет, Беларусь

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