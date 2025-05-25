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Коттеджи в Тельминском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Тельмы 2, Беларусь
Коттедж
Тельмы 2, Беларусь
Площадь 118 м²
Код объекта 11125: Покупая этот объект- Вы не платите агентству комиссию! Поможем с кредитов…
$138,000
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Коттедж в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 145 м²
Лот 8221. Продажа коттеджа в пригороде Бреста Звоните для более подробной информации В прода…
$145,000
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Параметры недвижимости в Тельминском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
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