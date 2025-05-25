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Коттеджи с гаражом в Тельминском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Тельмы 2, Беларусь
Коттедж
Тельмы 2, Беларусь
Площадь 118 м²
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$138,000
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Параметры недвижимости в Тельминском сельском Совете, Беларусь

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