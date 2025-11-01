Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с гаражом в Тальском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Костюки, Беларусь
Дом
Костюки, Беларусь
Площадь 53 м²
Дом 52,8 кв.м. с участком 25 соток в живописном месте   ❤️ Просторный кирпичный дом площадью…
$28,900
Параметры недвижимости в Тальском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
