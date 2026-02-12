Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Свирский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Свирском сельском Совете, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Свирский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Свирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 231 м²
Просторный 3-уровневый коттедж, Мядельский район, 231 м2 ❤️Продается 3-уровневый коттедж на …
$99,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Свирском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти