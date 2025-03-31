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Жильё в Свирский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Свирь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Свирь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 335 м²
Этаж 1/3
Продается уникальная Усадьба! Мядельский район, г.п.Свирь,ул.Набережная. Национальный Парк «…
$420,000
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Дом в Свирь, Беларусь
Дом
Свирь, Беларусь
Площадь 335 м²
Продается уникальная Усадьба!  Мядельский район, г.п.Свирь,ул.Набережная.   Национальный Пар…
$420,000
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Дом в Свирь, Беларусь
Дом
Свирь, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается участок земли в гп. Свирь, по улице Советская, д. 58. Участок 12 соток в праве пож…
$4,000
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Параметры недвижимости в Свирский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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