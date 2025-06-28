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Склады в Светлогорске, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 1 776 м² в Светлогорск, Беларусь
Склад 1 776 м²
Светлогорск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 776 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание, по адресу г. Светлогорск, ул. Паричская, 12, которое состоит из торговых, …
$230,000
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