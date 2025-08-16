Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Стайковский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Стайковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Стайковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Стайковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продаётся мансардный дом в Ивацевичском р-не, д.Бычь. Участок 16,5 соток облагорожен, огорож…
$8,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Стайковском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти