Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Столовичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Столовичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Столовичи, Беларусь
Дом
Столовичи, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается жилой дом в аг. Столовичи! В 10 минутах езды от г. Барановичи. Дом состоит из 2 жи…
$25,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Столовичский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти