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Дома в Столовичский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Столовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Столовичский сельский Совет, Беларусь
Продается уникальное место, окруженное сосновым лесом вблизи г. Барановичи.   Хутор «Веселый…
$79,000
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Дом в Столовичи, Беларусь
Дом
Столовичи, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается жилой дом в аг. Столовичи! В 10 минутах езды от г. Барановичи. Дом состоит из 3 жи…
$39,600
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Дом в Столовичи, Беларусь
Дом
Столовичи, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается жилой дом в аг. Столовичи! В 10 минутах езды от г. Барановичи. Дом состоит из 2 жи…
$25,900
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Дом в Малая Колпеница, Беларусь
Дом
Малая Колпеница, Беларусь
Площадь 101 м²
Продажа двухэтажного дома мансардного типа в д. Малая Колпеница. Находится в 5 минутах езды …
$36,900
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Дом в Столовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Столовичский сельский Совет, Беларусь
Продается жилой дом мансардного типа в живописном пригороде г. Барановичи. Дом блочно-кирпич…
$30,000
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Параметры недвижимости в Столовичский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
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