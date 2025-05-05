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Дома с садом в Смиловичском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается уютная дача в живописном месте в садовом товариществе "Урожайный". Червенский р-н,…
$20,990
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Предлагаем Вашему вниманию прекрасную дачу в 20км от Минска по Могилевскому направлению в СТ…
$49,900
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 260 м²
Купить шикарный дом в живописном месте у реки Волма ❤️ Отличное предложение по цене квартиры…
$79,000
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Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Добротный деревенский дом 66,7 м2 с облагороженным участком 18,03 соток. Хозяйственные постр…
$16,500
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Параметры недвижимости в Смиловичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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