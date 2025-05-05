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Дома с бассейном в Смиловичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Предлагаем Вашему вниманию прекрасную дачу в 20км от Минска по Могилевскому направлению в СТ…
$49,900
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Параметры недвижимости в Смиловичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
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