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Магазины в Смолевичах, Беларусь

коммерческая недвижимость
8
склады
3
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2 объекта найдено
Магазин 28 м² в Смолевичи, Беларусь
Магазин 28 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее торговое помещение (наименование –  магазин.) Магазин…
$20,000
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Магазин 78 м² в Смолевичи, Беларусь
Магазин 78 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается готовый бизнес! Магазин, со всем оборудованием. 30 км от МКАД Московское направлен…
$72,000
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