Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Смолевичский район
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Смолевичском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
21
производственные здания
5
склады
5
магазины
4
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Ресторан, кафе 486 м² в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 486 м²
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 486 м²
Количество этажей 3
Продается престижное здание площадью 486 м2 придорожного сервиса "Гостинично-ресторанный ком…
$399,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 117 м² в Смолевичи, Беларусь
Ресторан, кафе 117 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание кафе в г. Смолевичи-недалеко от центра в хорошем привычном…
$90,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти