Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Слонимский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Слонимском районе, Беларусь

Слоним
15
Жировичский сельский Совет
3
1 объект найдено
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 167 м²
Продается дом мансардного типа, расположенный по пер.Синничкина. В  доме предусмотрено все, …
$89,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Слонимском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти