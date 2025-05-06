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Дома с садом в Слонимском районе, Беларусь

Слоним
15
Жировичский сельский Совет
3
6 объектов найдено
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 62 м²
В продаже дом по ул.Кирова. В доме газовое отопление, вода центральная, свет,канализация мес…
$10,800
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом 1968 года постройки по ул. Карбышева. Высота потолков около 2,6 м. Общая площа…
$14,800
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Дом 1 спальня в Деревновский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 спальня
Деревновский сельский Совет, Беларусь
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
Продается уютный, деревенский дом в тихом, экологически чистом, живописном месте. Дом по…
$4,900
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 44 м²
Продаётся часть дома (3к квартира) с отдельным входом по ул. Пушкина 82. Две изолированные к…
$8,000
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Дом в Деревновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Деревновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается уютный, деревянный дом в тихом, экологически чистом, живописном месте.   Дом полн…
$4,900
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 62 м²
В продаже дом по ул. Виленской, состоящий из двух больших комнат и одной поменьше, которую м…
$15,300
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Параметры недвижимости в Слонимском районе, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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