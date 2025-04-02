Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Слободской сельский Совет
  4. Земельные участки

Купить земельный участок в Слободской сельский Совет, Беларусь

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Участок земли в Новосады, Беларусь
Участок земли
Новосады, Беларусь
Самое время купить участок ❤️ Ровный земельный участок 10 соток в садовом товариществе "Шили…
$3,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Участок земли в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Участок ЛПХ  45 сот.  в частной собственности возле 2-й МКАД. Дзержинский р-н, д. Заречное, …
$38,000
Оставить заявку
Участок земли в Боровской сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Боровской сельский Совет, Беларусь
Участок с садовым домиком на 10 сотках  в живописном месте. СТ Черемушки-Люкс.  От Минска 43…
$16,500
Оставить заявку
Участок земли в Боровской сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Боровской сельский Совет, Беларусь
Уникальный участок - 81, 08 сотка в агрогородке Боровое. ПРреимущества:Участок расположен в …
$15,900
Оставить заявку
Участок земли в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Продаётся просторный земельный участок 25 соток в  коттеджном застройке д.Подыгрушье, вблизи…
$30,000
Оставить заявку
Участок земли в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Уютная дача в живописном месте ❤️Дачный домик с участком в СТ Лесная Поляна Адрес: С/Т "Лесн…
$6,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Участок земли в Горанский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Горанский сельский Совет, Беларусь
Участок в отличной локации. Всего 20-25 минут от МКАД, хорошие подьездные пути, достойные со…
$12,000
Оставить заявку
Участок земли в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Участок 25 соток с незавершенным капитальным строением.  ·  Дом состоит 4 жилых комнат, кухн…
$135,000
Оставить заявку
Участок земли в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Номер договора с агентством 97 от 2025-02-06
$3,000
Оставить заявку
Участок земли в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Продается земельный участок в деревне Старина ____________________ В живописной деревн…
$13,900
Оставить заявку
Участок земли в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Продаётся уникальный земельный участок 10,1 соток примыкающий к лесу в закрытом коттеджном п…
$80,000
Оставить заявку
Участок земли в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Малоритском р-н…
$2,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти