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Дома в Скрыгаловском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Скрыгалов, Беларусь
Дом
Скрыгалов, Беларусь
Площадь 65 м²
Продаётся одноэтажный кирпичный, тёплый дом в тихом, живописном месте - а.г. Скрыгалов,  Моз…
$15,000
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Параметры недвижимости в Скрыгаловском сельском Совете, Беларусь

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