  2. Беларусь
  3. Скидельский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Скидельском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Скидельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Скидельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 133 м²
Продается уютный дом в прекрасном и уединенном месте ,где сливаются две реки Котра и Скидлян…
$108,000
Параметры недвижимости в Скидельском сельском Совете, Беларусь

