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Магазины в Скидели, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 545 м² в Скидель, Беларусь
Магазин 545 м²
Скидель, Беларусь
Площадь 545 м²
Количество этажей 2
Местонахождение: Республика Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, город Скидель,…
$176,000
НДС
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