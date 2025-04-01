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Квартиры в Скидель, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Скидель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Скидель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 2/5
Продается 3-комнатная квартира в городе Скиделе ( 30 минут от Гродно, трасса Гродно-Минск). …
$35,000
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