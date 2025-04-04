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Жильё в Синьковский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Синьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Синьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Просторный дом с двумя печками и большим участком ❤️ Прочный, теплый дом в живописном месте …
$6,900
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Дом в Синьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Синьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Уединённый дом с большим участком недалеко от города ❤️ Продается уютный дом в живописном ме…
$7,500
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Параметры недвижимости в Синьковский сельский Совет, Беларусь

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1111 голосов