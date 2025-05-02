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Коттеджи с садом в Сеницком сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Атолино, Беларусь
Коттедж
Атолино, Беларусь
Площадь 251 м²
Продается Коттедж для большой семьи , расположен на участке 15 соток, 10 км от МКАД. Минская…
$110,000
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Коттедж в Юбилейный, Беларусь
Коттедж
Юбилейный, Беларусь
Площадь 213 м²
Продается отличный коттедж (удобен для проживания семьи с детьми)  в 0,7 км от Минска в пос.…
$199,500
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Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
Площадь 268 м²
Продается трехуровневый коттедж всего в 1 километре от МКАД. аг. Сеница. Общая площадь 267,6…
$370,000
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Параметры недвижимости в Сеницком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
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