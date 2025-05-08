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Дома с гаражом в Сейловичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Старые Новосёлки, Беларусь
Дом
Старые Новосёлки, Беларусь
Площадь 169 м²
Продается просторный дом в 5 км от Несвижа! ❤️  Кирпичный одноуровневый жилой дом 1983 года …
$14,900
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Параметры недвижимости в Сейловичском сельском Совете, Беларусь

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