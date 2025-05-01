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Дома в Сейловичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Сейловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сейловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается дом в живописном месте, расположенном на участке 19 соток, где можно наслаждаться …
$9,000
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Параметры недвижимости в Сейловичском сельском Совете, Беларусь

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