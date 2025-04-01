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Купить земельный участок в Степанковский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Участок земли в Степанки, Беларусь
Участок земли
Степанки, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Жабинковском р-…
$6,000
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Участок земли в Степанковский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Степанковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Дом под снос в Жабинковском р-не. 1921 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 39,8 кв.м, общ.- 39,8 кв.м, жи…
$2,300
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