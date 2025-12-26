Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Шашковский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Шашковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Шашковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шашковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается дом в д. Старина (Смолевичский р-н Минская область). Крайний участок в деревне. До…
$28,000
Параметры недвижимости в Шашковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
