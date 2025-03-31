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Жильё в Шашковский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Шашковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шашковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Комфортная и теплая квартира для семьи в экологически чистом месте. В доме центральное отопл…
$17,000
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Дом в Шашковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шашковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Представляем Вашему вниманию готовую дачу в СТ Чабарок! Находится в 55 км от МКАД в Брестско…
$12,500
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Дом в Шашковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шашковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Номер договора с агентством 920/1 от 2023-06-12
$15,000
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