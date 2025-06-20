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Производственные здания в Шершунском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 661 м² в Новый Двор, Беларусь
Производство 661 м²
Новый Двор, Беларусь
Площадь 661 м²
Этаж 1/1
Продается производственная база предприятия по деревообработке в 30км от МКАДа. Отличные под…
$120,000
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