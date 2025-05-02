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Дома с бассейном в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Продаётся новый дом с сауной и купелью. Слуцкое направление в 10 км от МКАД.      Участок пл…
$120,000
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Параметры недвижимости в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

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