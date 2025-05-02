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Дома с гаражом в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 225 м²
В ближайшем пригороде Минска, в тихой деревушке, расположенной в 5 км от МКАД и МЕТРО "Слуцк…
$196,000
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Параметры недвижимости в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

с бассейном
Недорогая
Элитная
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