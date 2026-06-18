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Жилье с садом в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

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дома
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2 объекта найдено
Коттедж в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 257 м²
Продажа 2 этажного жилого коттеджа 2017г. постройки в д. Слобода Самохваловичский с/с, 11км …
$344,900
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в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается половина жилого дома в 20 км от МКАД по Слуцкой трассе в д. Белица. Строение распо…
$17,500
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Параметры недвижимости в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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