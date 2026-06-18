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Жилье с гаражом в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

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дома
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3 объекта найдено
в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается половина жилого дома в 20 км от МКАД по Слуцкой трассе в д. Белица. Строение распо…
$17,500
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Коттедж в Самохваловичи, Беларусь
Коттедж
Самохваловичи, Беларусь
Площадь 183 м²
Уютный коттедж 182.7 м2 с зимним садом в центре аг. Самохваловичи (15 минут до метро). Ищете…
$289,122
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Дом в Самохваловичи, Беларусь
Дом
Самохваловичи, Беларусь
Площадь 168 м²
Продается капитальный кирпичный дом для большой семьи. Дом расположен в лучшей локации агрог…
$227,683
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Параметры недвижимости в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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