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Коттеджи с гаражом в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Самохваловичи, Беларусь
Коттедж
Самохваловичи, Беларусь
Площадь 183 м²
Уютный коттедж 182.7 м2 с зимним садом в центре аг. Самохваловичи (15 минут до метро). Ищете…
$289,122
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Параметры недвижимости в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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