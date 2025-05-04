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Коттеджи в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 245 м²
Продается коттедж, новый с ремонтом рядом с Минском. д.Слобода (коттеджная застройка) Комфор…
$320,000
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Параметры недвижимости в Самохваловичском сельском Совете, Беларусь

с садом
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