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Продажа офисных помещений в Руденске, Беларусь

1 объект найдено
Офис 406 м² в Руденск, Беларусь
Офис 406 м²
Руденск, Беларусь
Площадь 406 м²
Этаж 1/1
Продается помещение под производство, склад, офис в г. Руденск (ул. Советская). Центр города…
$45,000
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