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Дома в Ректянском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Сеньково, Беларусь
Дом
Сеньково, Беларусь
Площадь 74 м²
Продается кирпичный дом в д. Сеньково Горецкого района, общей площадью 74.1 кв.м., 1985 года…
$28,000
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Параметры недвижимости в Ректянском сельском Совете, Беларусь

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