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Дома с садом в Раковском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
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21 объект найдено
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается дача в ст Родник, всего в 30 км от мкад.  Дом бревенчатый площадью 79.7 м2, на цок…
$22,800
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Продается комфортная дача в 30 км от МКАД  в Молодечненском направлении,остановка электрички…
$34,000
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Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается жилой дом со всеми комуникациями в г.Раков, ул Советская 92. 24 км от МКАД, асфаль…
$59,487
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
В продаже дом - дача для круглогодичного проживания на участке 15 соток в частной собственно…
$100,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается уютный садовый домик для комфортного отдыха за городом в СТ "Здоровье-Дуб". Двухур…
$14,500
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Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 216 м²
Продается дом в аг. Раков.   1. Дом 2010 года - реконструкция 2023 года, расположен на участ…
$122,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Дача в СТ Пралеска-плюс. Воложинский район. Раковский с/с. 33км от Минска – направление на М…
$13,000
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Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается кирпичный дом в аг Раков.Дом в 2 этажа. Расположен в тупиковом переулке Ракова, в …
$110,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается досмотренный, уютный дом в садовом товариществе, окруженном лесом!    Тихое и спок…
$23,500
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
Дом расположен в деревне Новый Двор на берегу Свислочи к югу от Минска, местность имеет давн…
$87,900
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Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом в аг. Раков, Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, ул. Минская Отлично…
$45,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 20 м²
Продается уютная двухэтажная дача в СТ ИСТОК-СВЯЗЬ, всего в 28 км от МКАД по Молодечненскому…
$16,199
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Продаётся дача, с/т Березка. Участок 7,28 сот. огорожен забором. На участке находятся: Двуху…
$19,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается участок с двухэтажным домом  в отличном состоянии в садовом товариществе СТРОИТЕЛЬ…
$17,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 23 м²
Продается дача в живописном месте.. Расстояние 30 км от МКАД (Воложинский район Раковский се…
$8,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Уникальное предложение: участок с прудом и домиком в живописном уголке природы!Описание объе…
$14,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Загородный оазис недалеко от Минска! ❤️ Устали от городской суеты и мечтаете окунуться в тих…
$11,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 179 м²
Продается дача в СТ «Обувщик-Луч». с ровным ухоженным участком. Видеообзор: https://vm.tikto…
$70,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся уютная дача в садовом товариществе Трикотажник-84 в 32-ух км от МКАД. по Гродненск…
$28,500
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Продаётся двухуровневая дача, общей площадью 36,3 м2 в с/т  «Факел». Состоит из 2-х жилых ко…
$12,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается дача в СТ Березка Универмага Беларусь, 25 км от МКАД. Просторный участок правильно…
$22,000
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Параметры недвижимости в Раковском сельском Совете, Беларусь

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