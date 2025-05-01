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Дома с бассейном в Раковском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
4
3 объекта найдено
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
В продаже дом - дача для круглогодичного проживания на участке 15 соток в частной собственно…
$100,000
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 25 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский р-н в окру…
$215,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Дом в СТ Чаборок-3, Гродненское направление, 28 км. от МКАД, 5 км. от аг. Петришки! Дача с б…
$23,900
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Параметры недвижимости в Раковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
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