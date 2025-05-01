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Дома с гаражом в Раковском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
4
12 объектов найдено
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается дача в ст Родник, всего в 30 км от мкад.  Дом бревенчатый площадью 79.7 м2, на цок…
$22,800
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 201 м²
Продается кирпичный и очень теплый дом в д. Великие Кривичи. 2 жилых этажа, на втором этаже …
$65,000
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Большой, просторный дом (площадь по СНБ 251.3 кв.м, площадь застройки 208 кв.м) выполнен в 2…
$235,000
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Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 216 м²
Продается дом в аг. Раков.   1. Дом 2010 года - реконструкция 2023 года, расположен на участ…
$122,900
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 25 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский р-н в окру…
$215,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Дача в СТ Пралеска-плюс. Воложинский район. Раковский с/с. 33км от Минска – направление на М…
$13,000
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Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается кирпичный дом в аг Раков.Дом в 2 этажа. Расположен в тупиковом переулке Ракова, в …
$110,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Продаётся дача, с/т Березка. Участок 7,28 сот. огорожен забором. На участке находятся: Двуху…
$19,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Продается уютная дача в тихом месте в СТ «Огородник». Минская обл., Воложинский р-н, 30 км о…
$9,500
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Номер договора с агентством 357/1 от 2025-04-25
$125,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 179 м²
Продается дача в СТ «Обувщик-Луч». с ровным ухоженным участком. Видеообзор: https://vm.tikto…
$70,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Скоро Новый год и Рождественские праздники успейте купить отличный каменный дом для празднов…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Раковском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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