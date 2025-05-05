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Дома с гаражом в Радваничском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Большие Радваничи, Беларусь
Дом
Большие Радваничи, Беларусь
Площадь 84 м²
Лот 8740. Капитальный дом в Радваничском с/сЗвоните для более подробной информацииЕсли Вы ус…
$73,900
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Параметры недвижимости в Радваничском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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