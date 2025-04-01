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Коммерческая недвижимость в Радошковичи, Беларусь

3 объекта найдено
Производство 2 000 м² в Радошковичи, Беларусь
Производство 2 000 м²
Радошковичи, Беларусь
Площадь 2 000 м²
Продажа незавершенного строительства 2000 кв метров под производство в г.п.Радошковичи. Площ…
$520,000
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Склад 2 000 м² в Радошковичи, Беларусь
Склад 2 000 м²
Радошковичи, Беларусь
Площадь 2 000 м²
Продажа объекта незавершенного строительства хлебозавода в г.п. Радошковичи. 30 км от Минска…
$520,000
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Коммерческое помещение 176 м² в Радошковичи, Беларусь
Коммерческое помещение 176 м²
Радошковичи, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Продаётся комфортное, надежное здание в г.п. Радошковичи в 30 км по трассе от МКАД. Здание р…
$104,000
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