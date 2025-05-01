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Дома с бассейном в Путчинском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
2 объекта найдено
Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается уютный одноэтажный дом в деревне Заречное. Раковское направление в 24 км от Минска…
$102,800
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Уютный дом с баней в лесу – всего 27 км от МКАД!  О доме: ✔ Просторный двухэтажный дом (100,…
$155,900
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Параметры недвижимости в Путчинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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