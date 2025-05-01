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Дома с гаражом в Путчинском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Продается уютный дом в живописной деревне Химороды 42км от МКАД (Раковское направление). …
$30,478
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Ссылка на обзор ТикТок Продается уютный дом в живописной деревне Химороды 42км от МКАД (Рако…
$30,457
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 221 м²
Просторный современный дом в живописном месте ❤️ Уютный и светлый дом полностью готовый к жи…
$169,000
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 205 м²
Дом мечты на 31 сотке земли - тишина, комфорт, природа!  ❤️ Уютный дом с просторным участком…
$99,000
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Параметры недвижимости в Путчинском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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