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Коттеджи в Путчинском сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Ищете идеальное место для жизни, где комфорт и стиль сочетаются с природой? Мы рады предложи…
$169,900
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Уютный дом с баней в лесу – всего 27 км от МКАД!  О доме: ✔ Просторный двухэтажный дом (100,…
$155,900
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 221 м²
Просторный современный дом в живописном месте ❤️ Уютный и светлый дом полностью готовый к жи…
$169,000
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Параметры недвижимости в Путчинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
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