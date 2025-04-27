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Квартиры с гаражом в Пуховичском районе, Беларусь

Шацкий сельский Совет
20
Марьина Горка
18
Свислочский сельский Совет
5
Руденск
4
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1 объект найдено
Квартира в Шацк, Беларусь
Квартира
Шацк, Беларусь
Площадь 93 м²
Продается полдома, в агрогородке Шацк.  Отапливается дом электричеством по льготному тарифу.…
$14,900
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Параметры недвижимости в Пуховичском районе, Беларусь

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