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  5. Квартира

Квартиры в Пуховичском районе, Беларусь

Шацкий сельский Совет
20
Марьина Горка
18
Свислочский сельский Совет
5
Руденск
4
Квартира Удалить
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52 объекта найдено
Квартира 1 комната в Шацк, Беларусь
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 11/12
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
Продается  двухкомнатная квартира по улице Октябрьская, 63 в Марьиной Горке!   Квартира с хо…
$52,500
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Квартира 1 комната в Шацк, Беларусь
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 9/12
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Руденск, Беларусь
Квартира 1 комната
Руденск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/1
Однокомнатная квартира в доме в гп.Руденск! ❤️ Однокомнатная квартира, готовая для проживани…
$9,500
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Квартира в Дружный, Беларусь
Квартира
Дружный, Беларусь
Площадь 128 м²
Продаётся таунхаус, идеально подходящий для комфортного проживания двух семей. Общий тамбур …
$99,900
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Квартира 4 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 9/12
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/12
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/12
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
Продается отличная трехкомнатная квартира в Финском доме в Марьиной Горке. Адрес: ул. Новая …
$56,950
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Квартира 2 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/12
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 9/12
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Руденск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Руденск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
Металлическая входная дверь, окна ПВХ, есть бойлер, санузел совмещенный. Есть гараж, сарай и…
$25,900
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
3-комнатная квартира с земельным участок ❤️ Трёхкомнатная квартира с собственным участком, р…
$34,900
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/5
Продается просторная, светлая 3-х комнатная квартира, с отличной планировкой в престижном мо…
$51,800
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 1/4
Светлая квартира готовая к проживанию ❤️Просторная квартира с высокими потолками и возможнос…
$32,900
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Просторная и светлая 3-комнатная квартира в Марьиной Горке — идеальный вариант для комфортно…
$39,900
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Квартира 1 комната в Шацк, Беларусь
Квартира 1 комната
Шацк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 9/12
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 9/12
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Руденск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Руденск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном доме в г.п.Руденск! ❤️Трехкомнатная квартира в жилом доме с большим…
$29,900
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Квартира 1 комната в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
❤️Продажа современной квартира в новостройке в г. Марьина Горка ‼️Продажа просторной квартир…
$47,000
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Квартира 3 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 9/12
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Моторово, Беларусь
Квартира 1 комната
Моторово, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
Продаётся квартира в кирпичном блокированном жилом доме, в квартире сделан качественный черн…
$21,000
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Квартира 2 комнаты в Свислочь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Свислочь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/9
Продается 2-хкомнатная вкартира в панельном доме 1984 г.п., Хорошее транспортное сообщение с…
$32,000
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Квартира 4 комнаты в Дружный, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Дружный, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Этаж 5/5
Квартира расположена на 5 этаже 5-этажного дома, по адресу: п. Дружный, ул. Чепика, д. 28 (П…
$60,000
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Квартира 4 комнаты в Шацк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Шацк, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 11/12
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Светлый Бор, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Светлый Бор, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 2/2
Отдельный вход на второй этаж. Собственный подьезд. Месторасположение: 60 км от МКАД в Пухов…
$12,500
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
Продам просторную 3-х комн. квартиру на 1 высоком этаже кирпичного дома в Марьиной Горки по …
$38,900
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Квартира 3 комнаты в Свислочь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Свислочь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 2/3
Продается уютная квартира в живописном районе! Предлагаем вашему вниманию светлую и простор…
$61,100
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Квартира 3 комнаты в Дружный, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дружный, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 5/5
Квартира расположена на 5 этаже 5-этажного дома, по адресу: п. Дружный, ул. Чепика, д. 28 (П…
$60,000
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Квартира 3 комнаты в Марьина Горка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 1
Квартира в квартирном кирпичном доме в удовлетворительном состоянии. Большая просторная кухн…
$27,500
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Параметры недвижимости в Пуховичском районе, Беларусь

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