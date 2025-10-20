Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Пуховичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Пуховичском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Пуховичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Пуховичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается просторная трехкомнатная квартира аг. Зазерье   Дом кирпичный после реконструкции.…
$80,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Пуховичском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти